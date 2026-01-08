Ekrandan uzaklaşıp hayal kurmanın 3 güçlü etkisi

Uzmanlar, hayallere dalmaya zaman ayırmanın ruh hali, problem çözme becerileri ve hatta sosyal ilişkiler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söylüyor.

Araştırmalar, telefon yerine zihnin serbest dolaşmasına izin vermenin en az üç önemli faydası olduğunu gösteriyor:

1- SANDIĞINIZDAN DAHA KEYİFLİ OLABİLİR

2022 yılında Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, insanlar yalnızca düşünmenin ne kadar keyifli olabileceğini sistematik biçimde küçümsüyor.

Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden eğitim psikoloğu Kou Murayama’nın yürüttüğü araştırmada katılımcılara, 20 dakika boyunca boş bir odada tek başına oturmanın nasıl hissettireceği soruldu. Deneyin sonunda ise çoğu kişinin, sıkılacağını düşündüğü kadar sıkılmadığı ve beklediğinden daha fazla keyif aldığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, eğer hayal kurarken olumsuz düşünceler tekrar tekrar zihne geliyorsa, ‘olumlu ve yapıcı hayal kurma’ denilen yöntemin işe yarayabileceğini söylüyor.

2- PROBLEM ÇÖZMEYE YARDIMCI OLUYOR

Araştırmalara göre zihnin serbestçe dolaştığı anlar, sorun çözmede oldukça etkili. Hatta bazen, bilinçli olarak çözüm aramaktan daha faydalı olabiliyor.

Sussex Üniversitesi’nden psikolog Giulia Poerio, beynin ‘varsayılan mod’da bile aktif olduğunu ve farklı beyin bölgelerinin çalışmayı sürdürdüğünü söylüyor.

Uzmanlara göre kısa bir yürüyüş yapmak ya da basit bir işle meşgul olmak, düşüncelerin ‘demlenmesine’ izin vererek karmaşık sorunlara yeni çözümler bulunmasını kolaylaştırabiliyor.

3- İNSANLARA DAHA YAKIN HİSSETMENİZİ SAĞLAYABİLİR

Hayal kurmanın sosyal ve duygusal faydaları da var. Poerio’nun 2016 yılında yaptığı bir çalışmada, sevilen bir kişiyle geçirilen keyifli bir anı hayal eden katılımcıların, o kişiye daha bağlı hissettikleri görüldü.

Araştırmacılara göre bu tür sosyal hayaller, zor ilişkileri anlamaya, hatalardan ders çıkarmaya ve gelecekteki sosyal durumlara hazırlanmayı da kolaylaştırıyor.

Poerio, insanların zihinsel olarak zamanda yolculuk yapabilme ve sosyal etkileşimleri simüle edebilme yeteneğinin önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekiyor.