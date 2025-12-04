Ekran kartında zam dalgası kapıda! AMD’den VRAM’e göre yeni fiyat oyunu

Sektör kaynakları AMD’nin 8 GB VRAM’e sahip modellerde 20 dolarlık bir artış planladığını aktarıyor. 16 GB VRAM’e sahip kartlarda ise 40 dolarlık zam beklentisi gündemde. Bu değişiklik GPU ve bellek paketleme süreçlerini kapsıyor. Üretici maliyetlerinin artışı perakende tarafına da yansıyacak.

Çin pazarından gelen erken tahminler 300 RMB seviyesinde artışın 8 GB modeller için geçerli olacağını işaret ediyor. 16 GB seçeneklerde 600 RMB’ye yaklaşan bir yansıma öngörülüyor. Paylaşılan bilgiler spesifik bir model listesi içermiyor. RDNA 4 mimarisine sahip tüm Radeon serisi için fiyat güncellemesinin uygulanacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar bellek tedariğinde yaşanan sıkışmanın 2026’ya doğru daha sert bir tablo oluşturacağını düşünüyor. RAM ve SSD fiyatlarındaki artış PC pazarının genel maliyet yapısını yukarı taşıyor. Donanım üreticileri için ortaya çıkan maliyet baskısı tüketici tarafında yeni fiyat seviyelerini doğuruyor.

Radeon ekran kartlarında beklenen güncelleme tüketicilerin sistem toplama maliyetlerinde hissedilir bir yük oluşturabilir. Piyasanın zaten daralması satışları baskı altında tutuyor. AMD’nin işlemci tarafında da benzer bir fiyat politikası uyguladığı belirtiliyor. Şirket cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Sektör, artış trendinin yıl boyunca farklı bileşenlerde etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Analistler bellek üretim maliyetlerindeki yükselişin ekran kartı üreticilerini yeni bir zorunlu politika ile karşı karşıya bıraktığını değerlendiriyor. AMD’nin attığı adımın rakip üreticilere de yansıyabileceği görüşü dile getiriliyor. Pazar dengesinin bozulması tüketici segmentinde ertelenen alımların artmasına yol açabilir.

PC toplama maliyetlerindeki artış şirketlerin ürün planlamasını da etkiliyor. AMD’nin fiyat revizyonu küresel ölçekte satış performansını belirleyecek ana etkenlerden biri olarak görülüyor.