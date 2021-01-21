EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihlerinin 13-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi sebebiyle adayların, bugün ve yarın gün içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

13-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından, tercih sonuçları 15 gün içerisinde değerlendirilip adayların erişimine açılacak. EKPSS tercih sonuçlarının 3 Şubat 2021 tarihine kadar erişime açılması öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS yerleştirme nasıl yapılacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde EKPSS’de aldıkları puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden ve puanları eşit olan adaylardan diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Hangi kuruma ne kadar engelli memur alınacak?

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu engelliler arasında kamuya 245 hizmetli, 59 memur, 25 imam hatip, 25 müezzin, 25 Kuran kursu öğreticisi, 4 teknisyen, 7 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 sağlık teknisyeni ve 1 sağlık memuru alınacak.