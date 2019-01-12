Ekonomiyi rahatlatacak çarklar hızlanacak

Türkiye, 2019’a ekonomide büyük hamlelerle girdi. Üretimden ihracata kadar her alandaki faaliyetle devlet tarafından desteklenecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

Pekcan, söz konusu desteklerin daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek dış satıma yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

En büyük pay teknoloji, markalaşma ve tasarıma

Bakan Pekcan, geçen yıl yaklaşık 600 firmanın teknoloji, tasarım ve markalaşma faaliyetlerinin desteklendiğine dikkati çekerek, “Yeni dönemde daha fazla markamızı, yerli ve milli teknolojimizi dünya pazarlarına taşımak, her sektörden daha fazla sayıda firmamızın tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmak için destek sağlamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İhracatın ürün ve ülke bazında geliştirilmesine yönelik, firmalar tarafından en çok kullanılan desteklerden olan fuar destekleri için geçen yıl 8 bin 700’ü aşkın firmaya toplam 520 milyon liralık kaynak sağlandığını belirten Pekcan, bireysel ve milli katılımlı fuarlarda bulunmayı en etkin şekilde teşvike devam edeceklerini, ulaşım ve nakliye dahil ihracatçıların harcamalarını desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Tüm destek programlarının nihai hedefinin ihracatçıları yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl sağlamayı öngördüğümüz toplam 3 milyar 104 milyon liralık desteğin etkin şekilde kullanılacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle 2019 yılında ihracatçılarımızın faydasına sunduğumuz imkanların ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

“Hedefe ulaştıracak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara destek müjdesine ilişkin, “2019 yılı için Cumhurbaşkanımızın koyduğu 200 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilme adına önemli bir destek” ifadesini kullandı.

KOBİ Destek Kredisi şartları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı ‘KOBİ Değer Kredisi’nden yararlanmak isteyen kuruluşların bu kampanyaya katılan 13 bankaya müracaat etmesi gerekiyor.

İşte KOBİ Destek Kredisi verecek olan bankalar ve kredi şartları:

-Kampanyaya katılan bankalar; Ziraat Bankası, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası.

-6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 vade farkı uygulanacak.

-Başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler müracaat edebilecek.

-İmalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek.

-KOBİ Değer Kredisi paketi ile toplam 20 milyar liralık finansman sağlayacak.