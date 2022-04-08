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Ekonomi Ekonomist Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Mayıs bilemediniz Kasım'da...
Ekonomi

Ekonomist Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Mayıs bilemediniz Kasım'da...

Altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merak edilirken Ekonomist Hatice Kolçak'tan çarpıcı tahminler geldi. Kolçak, gram altının sene içerisinde 1200 lira olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 18:29:00 -
Ekonomist Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Mayıs bilemediniz Kasım'da...

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altının sene içerisinde 1200 lira olacağının söyledi.

Youtube kanalından konuşan Hatice Kolçak, gram altının mevcut kur ortamında alım fırsatı verdiğini belirtti.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Gram altında değişen bir şey yok. Dolar/TL yerinde sayıyor. Altın biraz daha düşebilir diyenler var. 850-900 arasını bekleyen bir kesim var. Bence alım için kötü seviyeler değil. Yani ya o seviyeler olmazsa. Kademeli alım en mantıklısıdır. Unutmayın yatırımcı düşerken alan demektir. Altın için orta uzun vadede kötü seviyeler değil. 1200 lira altını sene içerisinde görecek. Mayıs olur, Ekim, Kasım olur. Yatırım tavsiyesi değil ama uzun vadede bu rakamları görecektir. Dolar tarafı ucuz. Dolar/TL harekete geçince gram altının yukarı çıkacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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