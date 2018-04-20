Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ekonominin patronu ABD'de Türk ekonomisini anlattı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının "Bahar Toplantıları" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, ABD Ticaret Odası ve Turkish Heritage Organization iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Amerikalı iş adamları ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:59
Ekonominin patronu ABD'de Türk ekonomisini anlattı

Katılımcılara Türkiye ekonomisi hakkında ayrıntılı bir sunum yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl birçok kurumun ve analistin beklentilerini geride bırakarak yüzde 7,4 büyüdüğünü ve bunun G20 ülkeleri arasındaki en hızlı büyüme performansı olduğunu vurguladı.

Hükümetin bu yılki büyüme tahmininin yüzde 5,5 seviyesinde belirlendiğini anımsatan Şimşek, artan yatırımlar, güçlü iç ve dış talep ile yükselen turizm gelirlerinin büyümeyi destekleyeceğini dile getirdi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:59
  1. MEHMET ŞİMŞEK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
    1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
    2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
    3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    6. Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul..
    7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    13. TBMM'de erken seçim startı verildi
    14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    15. Kazdağları'nda yangın
    16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu