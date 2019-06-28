Ekonomik sıkıntılara karşı okunacak dualar neler? Borçtan kurtulma duası

İnanoğlu dünyaya bir intihan için gönderildi. Bu imtihan kimi zaman mal, para, rısk, kimi zaman evlat kimi zaman hastalık ve yaşlılık vs. Gibi sıkıntılara maruz kalır insanoğlu. Müslümanlar bu dünya imktihanını kazanmak için büyük bir gayret sarfetmeli. Her daim dua ile hemhal olmalı. Peki ekonomik sıkıntılara karşı okunacak dualar neler? Borcunu ödeyemeyen kimsenin okuyacağı dua nedir?