Ekonomik operasyonlara, rağmen ihracat tam gaz!

Türkiye’nin ihracatı temmuzda da artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara düştü.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2’ye yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 96 milyar 272 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,2 artışla 143 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17,4 yükselerek 46 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,3 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 850 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 691 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolarla ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,8, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,8 olarak hesaplandı.