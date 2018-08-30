THY - İstanbul
0553 313 94 23

Ekonomik operasyonlara, rağmen ihracat tam gaz!

Türkiye’ye yönelik ekonomik operasyonlara rağmen ihracatta artış sürüyor. Temmuz ayında ihracat yüzde 11,6 artarak 14 milyar TL’yi aşarken, ithal ürünlere boykot kararı da meyvesini vermeye başladı ve ithalat geçtiğimiz ay yüzde 6,7 oranında geriledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
Ekonomik operasyonlara, rağmen ihracat tam gaz!

Türkiye’nin ihracatı temmuzda da artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara düştü.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2’ye yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 96 milyar 272 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,2 artışla 143 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17,4 yükselerek 46 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,3 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 850 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 691 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolarla ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,8, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,8 olarak hesaplandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
  1. ihracat artışı
  2. ekonomik operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
    1. İstanbul'da terör operasyonu: 5 kişi..
    2. DHKP/C'li terörist Yunanistan'a..
    3. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    4. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15..
    5. Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz..
    6. AK Partili isim anket sonuçlarını..
    7. Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi..
    8. Adana'da polis uygulamasından kaçan..
    9. Afrin şehidi'nin vasiyeti yerine..
    10. Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü
    11. Giresun'da lokantada tüp patladı: 1..
    12. Terör örgütü DHKP/C şüphelisi..
    13. 2018 KPSS sınav sonuçları son dakika..
    14. 'Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız'
    15. Gaziantep'te devrilen kamyon, alev..
    16. Tokat'ta otomobil şarampole devrildi:..
    17. Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler!..
    19. Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...
    20. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım