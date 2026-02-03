Ekonomide kritik gün: 2026’nın ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı!

  • İSTANBUL
TÜİK, yılın ilk enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistlerin Ocak ayı beklentisi yüzde 4,21 olurken, yıllık enflasyonun yüzde 29,86 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Milyonların gözü kulağı bugün Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek olan Ocak ayı enflasyon verilerinde. 2026 yılının ekonomik seyrine ışık tutacak olan bu rakamlar, piyasalar ve maaş zamları için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

2025’İN TABLOSU NASILDI?

Geride bıraktığımız 2025 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,89 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçmişti. 12 aylık ortalamalara bakıldığında ise enflasyon yüzde 34,88 seviyesinde gerçekleşmişti.

EKONOMİSTLERİN OCAK BEKLENTİSİ

Piyasa uzmanları ve ekonomistlerin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı. 35 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre:

  • Aylık beklenti: Ortalama yüzde 4,21 artış yönünde.

  • Tahmin aralığı: En düşük beklenti yüzde 3,60, en yüksek beklenti ise yüzde 4,96 oldu.

  • Yıllık tahmin: Ocak ayı beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, yıllık enflasyonun yüzde 30,89’dan yüzde 29,86’ya gerilemesi bekleniyor.

2026 SONU HEDEFİ

Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentileri de şekillenmeye başladı. Ocak ayı itibarıyla yapılan tahminlerde, yıl sonu enflasyonunun ortalama yüzde 23,73 seviyesinde tamamlanacağı öngörülüyor.

