Ekonomide KKM devri resmen bitti: Merkez Bankası iki tebliği iptal etti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM’den çıkış stratejisi kapsamında beklenen adımı attı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ile Altın Hesaplarından TL'ye dönüşümü kapsayan tebliğler resmen yürürlükten kalktı.

"Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini 23 Ağustos 2025 itibarıyla zaten durdurmuştu; bu son kararla birlikte, o tarihten önce açılan hesapların vadeleri dolduğu için ilgili yasal düzenlemeler de tarihe karışmış oldu."

ALTIN DÖNÜŞÜMLÜ HESAPLAR VE FATSİ İSTİSNASI

KKM genel anlamda tasfiye edilse de bazı uygulamalar devam ediyor.

Altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını amaçlayan FATSİ uygulamasında vadeler halen sürdüğü için bu alanlardaki işleyiş devam edecek.

YUVAM hesapları hariç tutulmak üzere, KKM sisteminin finansal sistem üzerindeki ağırlığı bu son tebliğ iptalleriyle birlikte resmen minimize edilmiş oldu.