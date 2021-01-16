“Ekonomi çöktü” edebiyatı yapan Oda TV yine yakalandı! İğrenç çarpıtma

Yalan haberde rekora koşan tetikçi Oda TV, ipotekli evlerin bankalar tarafından satışa çıkarılması üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Bankalar tarafından satılık olan 5 bin evi haber yapan karanlık oda, “5 bin 499 ‘bina’ bankalardan satılık” ifadesini kullanarak sadece evlerin değil, tüm binanın satılık olduğu algısı oluşturmaya çalıştı.