2022 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşandı. Vatandaşlar yeni yılla birlikte ekmek fiyatına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Ekmeğe zam var mı?

Ekmek 5 lira olur mu? Ekmeğe zam mı yapılacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balcı, “Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz” dedi.