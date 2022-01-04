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Ekonomi Ekmek 5 lira olur mu? Ekmeğe zam mı yapılacak?
Ekonomi

Ekmek 5 lira olur mu? Ekmeğe zam mı yapılacak?

Ekmek ne kadar olur? 2022 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşandı. Vatandaşlar ise ekmeğin 4-5 liraya kadar çıkacağı iddialarının ardından “Ekmek ne kadar olacak 2022?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ekmek kaç lira olacak 2022?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:34:00 -
Ekmek 5 lira olur mu? Ekmeğe zam mı yapılacak?

2022 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşandı. Vatandaşlar yeni yılla birlikte ekmek fiyatına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Ekmeğe zam var mı?

Ekmek 5 lira olur mu? Ekmeğe zam mı yapılacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balcı, “Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

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