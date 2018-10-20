Eklem kireçlenmeleri için..



Önemsememezlik yapmayın! Mesele buzla geçici çözüm değil.



Buna; şişmanlık, çarpık bacaklar, içe ya da dışa basma sorunlarına kadar birçok faktör zemin hazırlıyor.

● Fazla kiloları verin.

● Uzun süre çömelerek veya diz çökerek çalışmayın.

● Ayak bileğinizde içe ya da dışa basma sorununuz varsa; dize binen yükün açısı değişeceği için diz sağlığınız olumsuz etkilenir. Tabanlık kullanarak bu sorunu engellemek mümkündür.

● Dizinize herhangi bir darbe aldıysanız hasar olup olmadığını araştırın, gerekli tedavileri ihmal etmeyin.

● Sağlığınız için gerekli yoğunlukta egzersiz yaparak eklem ve kasları esnek, kuvvetli ve becerilerini üst düzeyde tutmaya çalışın.

● Düzenli yürüyüşlere vakit ayırın.