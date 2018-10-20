Eklem kireçlenmeleri için..
Diz kireçlenmesi, eklem ağrıları en çok hanımlarda görülüyor.20 Ekim 2018 Cumartesi 18:25
Önemsememezlik yapmayın! Mesele buzla geçici çözüm değil.
Buna; şişmanlık, çarpık bacaklar, içe ya da dışa basma sorunlarına kadar birçok faktör zemin hazırlıyor.
● Fazla kiloları verin.
● Uzun süre çömelerek veya diz çökerek çalışmayın.
● Ayak bileğinizde içe ya da dışa basma sorununuz varsa; dize binen yükün açısı değişeceği için diz sağlığınız olumsuz etkilenir. Tabanlık kullanarak bu sorunu engellemek mümkündür.
● Dizinize herhangi bir darbe aldıysanız hasar olup olmadığını araştırın, gerekli tedavileri ihmal etmeyin.
● Sağlığınız için gerekli yoğunlukta egzersiz yaparak eklem ve kasları esnek, kuvvetli ve becerilerini üst düzeyde tutmaya çalışın.
● Düzenli yürüyüşlere vakit ayırın.
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