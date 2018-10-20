THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Eklem kireçlenmeleri için..

Diz kireçlenmesi, eklem ağrıları en çok hanımlarda görülüyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:25
Eklem kireçlenmeleri için..


Önemsememezlik yapmayın! Mesele buzla geçici çözüm değil.

Buna; şişmanlık, çarpık bacaklar, içe ya da dışa basma sorunlarına kadar birçok faktör zemin hazırlıyor.

● Fazla kiloları verin.

● Uzun süre çömelerek veya diz çökerek çalışmayın.

● Ayak bileğinizde içe ya da dışa basma sorununuz varsa; dize binen yükün açısı değişeceği için diz sağlığınız olumsuz etkilenir. Tabanlık kullanarak bu sorunu engellemek mümkündür.

● Dizinize herhangi bir darbe aldıysanız hasar olup olmadığını araştırın, gerekli tedavileri ihmal etmeyin.

● Sağlığınız için gerekli yoğunlukta egzersiz yaparak eklem ve kasları esnek, kuvvetli ve becerilerini üst düzeyde tutmaya çalışın.

● Düzenli yürüyüşlere vakit ayırın.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:25
  1. eklem kireçlenmesi
  2. diz ağrısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün değil!
    1. Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün..
    2. Prens Selman'ı amcası yerden yere vurdu
    3. Pamuk deposunun çöken duvarı altında..
    4. İsrail, Filistin bayraklı tişört giyen..
    5. Eklem kireçlenmeleri için..
    6. Psikolojik sorunları vardı, parkta..
    7. Ay'dan gelen göktaşı, açık arttırmayla..
    8. İtiraf gibi açıklama! Cemal Kaşıkçı..
    9. Eklem kireçlenmeleri için..
    10. Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti
    11. Kayseri'de traktör kazası! Sürücü feci..
    12. Soğuk havanın faydalarını biliyor..
    13. Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme..
    14. Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı,..
    15. Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuran..
    16. Kağıthane’de trafikte inanılmaz olay
    17. Manisa'da kaçak içki operasyonu! 7..
    18. Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' açıklaması!
    19. Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası:..
    20. Kış hastalıkları için bitki çayları
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?