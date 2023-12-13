Ekim ayında Türkiye’ye 1 Milyar 188 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Türkiye, 2023’ün Ekim ayında, yatırım sermayesi girişleriyle 664 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 223 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 345 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydetti. Yatırım tasfiyeleri 44 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilerken, toplam UDY girişi 1 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 Ekim ayında, Nisan ayı sonrasındaki en yüksek hacimli UDY giriş yaşandı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 11 Aralık tarihinde paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine göre, 2023 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31’lik bir düşüşle toplamda 7,8 milyar dolar düzeyinde UDY girişi gerçekleşti. Diğer taraftan, 2023 Ekim ayında, Nisan ayı sonrasındaki en yüksek hacimli UDY giriş yaşandı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri öne çıktı

2023 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 664 milyon dolarlık bir hacme sahip olurken sektörel kompozisyonda 182 milyon dolarlık yatırım (yüzde 27’lik pay) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı öne çıktı. Ekim ayında, ulaştırma ve depolama, inşaat, toptan ve perakende ticaret, yüzde 14’erlik paylarıyla yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

İlk sıradaki Fransa’yı Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya izledi

2023’ün Ekim ayında, Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, yüzde 69’luk payları ile Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti. Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin ilk beş kaynağı arasında Fransa toplamın yüzde 25’ini oluştururken, Fransa’yı yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 16 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 9 ile Birleşik Krallık (BK) izledi.

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