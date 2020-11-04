  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak
Aktüel

Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak" - "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:10:18 -
Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

"Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!
Dünya

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif Koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.

Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay