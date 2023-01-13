EKEV, Gazeteciler Gününde ERGAB üyelerini ağırladı

Türkiye'de en çok burs veren il vakfı olan Erzincan Kültür Eğitim vakfı (EKEV) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda, Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyelerini akşam yemeğinde ağırlayarak, sazlı sözlü programla günlerini kutladı.

Türkiye'de en çok burs veren il vakfı olan Erzincan Kültür Eğitim vakfı (EKEV) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda, Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyelerini akşam yemeğinde ağırlayarak, sazlı sözlü programla günlerini kutladı.

Fatih'te bulunan Erzincan Kültür Merkezi (EKM) Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen programa; EKEV Başkanı Sadık Ağca, ERSİAD Başkanı Saim Bahadır, ERSİAD Yüksek Divan Kurulu Başkanı Gülbey Sezgin, ERGAB Başkanı Sedat Sevim, EKEV Mütevelli Heyet Üyeleri. ERSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ERGAB Üyeleri katıldı.

Programın sunumunu yapan EKEV Başkan Yardımcısı İhsan Payalan, geleneksel hale getirdikleri Gazeteciler Günü programına katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, gazetecilerin kalemlerinin hep doğruyu ve güzeli yazması temennisinde bulunarak, gazetecilerin gününü kutladı.

EKEV Başkanı Sadık Ağca da yaptığı konuşmada, gazetecilerin çok önemli bir görevi üstlendiklerini ifade ederek, "Gazeteciler yani sizler çok önemli bir görevi ifa etmektesiniz. Gurbet ile sıla arasında bir köprü vazifesi görüyor ve STK’lar ile hemşehrilerimizi buluşturuyorsunuz.

EKEV olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak, faaliyetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırıyorsunuz. Bizlerin sesi, nefesi gözü, kulağı oluyorsunuz. Sizler için anlamlı bir gün olan 10 Ocak tarihinde her yıl bir çatı altında buluşarak, bir araya geliyoruz. Amacımız gününüzü hep birlikte kutlamak ve hasbihal etmektir” dedi.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği’nin önemine de vurgu yapan Başkan Sadık Ağca, “Erzincanlı gazetecileri bir çatı altında buluşturan ERGAB'ın kurulması ilimiz adına önemli bir kazınımdır. Bu oluşumu gerçekleştiren Başkan Sedat Sevim kardeşimi ve arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

ERGAB Başkanı Sedat Sevim de konuşmasında, EKEV’in önceki yıllarda olduğu gibi yine kendilerini unutmadığını belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bizleri ağırlayan EKEV Başkanı Sadık Ağca'ya, programda büyük emeği olan Başkan Yardımcısı İhsan Payalan’a ve Mütevelli Heyeti Üyelerine, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tabi bu programın en anlamlı tarafı ise böyle bir günde hatırlanmaktır” dedi.

EKEV’in Erzincanlıların göz bebeği olduğunu ifade eden Başkan Sedat Sevim, “1993 yılında kurulan EKEV, Erzincanlı gençlerin yüreğinde umut, aydınlık yarınlarına ışık olmuş, ailelerinin yuvasını şenlendirmiştir. Gençlerimiz EKEV'e umutla bakarken, EKEV de, mal varlıkları ve hayata geçirmeye hazırlandığı projelerle geleceğe daha da umutla bakmaktadır.

EKEV'in geldiği bu nokta da ki başarısında, EKEV’in kuruluşundan bugüne hemen her görevde bulunan ve 19 yıldır da başkanlık yapan Sayın Sadık Ağca'nın kafasının arkasında hiçbir şey olmaması ve niyetinin halis olmasının büyük payı vardır. Başkanın ekibinin yanında, en büyük pay sahibi şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak tarihe adı altın harflerle yazılacak olan onurumuz Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

ERSİAD Başkanı Saim Bahadır ve ERSİAD Yüksek Divan Kurulu Başkanı Gülbey Sezgin de konuşmalarında, gazetecilerin vatandaşları bilgilendirme adına önemli bir iş yaptıklarını ve ERGAB’ın önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, gazetecilerin gününü kutladılar.

Konuşmaların ardından, ERGAB Başkanı Sedat Sevim tarafından EKEV Başkanı Sadık Ağca’ya EKEV'in yaptığı faaliyet ve etkinlik haberlerinin yer aldığı Özel Baskılı Gazete Klişesi takdim edildi

Daha sonra, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yaşar Sarıkaya, söylediği türkülerle programa ayrı bir renk kattı. EKEV Başkanı Sadık Ağca, EKEV Mütevelli Heyeti Üyeleri İlhami Taşpınar ve Kadir Akyalçın ile Gurbet24 TV Programcıları Atilla Kırali ve İsmail Taş, Sanatçı Yaşar Sarıkaya'ya eşlik ederek büyük alkış aldılar.