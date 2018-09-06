Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!

Anavatanı Vietnam olan, ağırlığı 300 gramdan bir kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Pitaya, Dragon fruit, Ejder Meyvesi, Kaktüs meyvesi olarak da adlandırılıyor. Bu meyve Türkiye'de de yetiştirilmektedir.

Meyvenin içerisinde küçük susam tanesine benzeyen çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdekler, tıpkı kivideki gibi meyveyle birlikte tüketiliyor. İç kısmı çiğ olarak yenebilir, hafif bir tatlılık verir ve kalori yönünden azdır. Pitaya meyve suyu ve diğer içecekleri tatlandırmada kullanılabilir. İşte ejder meyvesinin inanılmaz faydaları...

İçerdiği besin ve mineraller itibariyle gözleri kuvvetlendirmeye yardımcı olur.

Pitaya meyvesi, yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içermektedir.

Yüksek tansiyonu önleme özelliği bulunuyor.

İçerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için faydalıdır.

Vücudun nem dengesini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Pitaya meyvesi antioksidandır (phytoalbumins) ve son derece zengin çözülebilir lif içerir.

Tip 2 Diyabet hastaları için mükemmel bir meyvedir.