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Yaşam Ehliyetsiz araç kullanan sürücü uygulamada yakalandı
Yaşam

Ehliyetsiz araç kullanan sürücü uygulamada yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 03:59:00 -
Ehliyetsiz araç kullanan sürücü uygulamada yakalandı

Aksaray’da ehliyetsiz kullandığı otomobille uygulama noktasında polise yakalanan sürücüye 12 bin 977 TL ceza kesildi.

Olay, Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 AAB 317 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği E.Y. (34) isimli sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit eden trafik ekipleri sürücüyü araçtan indirerek polis otosu başına aldı. Burada alkol muayenesinden geçirilen sürücüde alkol çıkmazken ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye 12 bin 977 TL para cezası kesildi. Ceza işlemlerinin ardından sürücünün bir yakını olay yerine çağırılarak araç teslim edildi.

Kaynak: İHA

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