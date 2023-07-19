Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor... Başvuru sayısı 6 milyonu geçti!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı. Bu uygulama sayesinde, trafikte sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. İşte detaylar...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uygulaması ile T.C. Kimlik kartınıza ehliyet bilgileriniz aktarılabiliyor. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması sürücülerden büyük ilgi görüyor. Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz.
HER İKİ BELGENİN DE YENİ TİP OLMASI GEREKİYOR
Bu uygulama sayesinde, trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yalnızca, her iki belgenin de yeni tip olması durumunda yükleme yapılabiliyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleten sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.
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