Ehliyet yenileme belgeleri neler? Ehliyet yenilemek nasıl olur?

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

2022 Ehliyet yenileme evrakları nelerdir?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E devlet üzerinden temin edilebilir.)

2022 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 340 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

Ehliyet Yenileme 2022: Eski Sürücü Belgesi Yenileme için Gerekli Evraklar, Değiştirme Ücreti ve Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır

2022 Ehliyet yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank

Eski ehliyet geçerlilik süresi nedir?

İçişler Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıklamıştı. Buna göre eski tip ehliyetler 2022 yılına kadar kullanılabilecek. Söz konusu tarihten itibaren geçerli sayılmayacak.

Ehliyet değiştirme için nereye başvurmalı?

Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Bu nedenle eğer randevularda boşluk bulamıyorsanız müsait bir nüfus müdürlüğüne de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından da gerçekleştirebilirsiniz.