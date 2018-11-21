Egzamayı daha çok gıda alerjisi alevlendiriyor



Bu sebeple cilt lezyonlarını tedavi edecek kortizonlu kremlerin tek başına kullanımı yeterli gelmeyecektir. Egzamaya sebep olan gıdaların tespit edilerek, çocukların bunlardan uzaklaşması sağlanmalıdır.

Tedavinin çabası, alerjenleri ortadan kaldırmak, kimyasal maddelerden korunmak ve cildi nemlendirerek tedavi etmektir. Katkı maddesi bulunan gıdaların tüketimine izin verilmemelidir. Çünkü gıda alerjisi yaşayan kişilerde, katkı maddelerine de alerji gelişmesi çok yüksektir.

Alerjen madde ev tozlarından kaynaklanıyorsa gereken önlemler alınmalıdır.

Hastalığı yaşayan çocukların cildi kuru ve cilt bariyeri bozuk olduğundan, temizliğe ve bakıma önem verilmelidir. Cilde uygulanan sabun ve şampuanlar dikkatli seçilmeli, haftada 2-3 kere banyo yapılmalıdır. Banyo sonrası su kaybını engellemek için nemlendiriciler kullanılmalıdır. Banyo sonrasında kurulama yavaş hareketlerle yapılmalıdır.

Akne, sedef ve siğili olan çocukların en büyük endişeleri arkadaşları arasında utanç, alaya alınma, dışlanma.. Asla haksız değiller.