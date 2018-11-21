Egzamadan beteri dışlanma ve alaya alınma



Egzaması olan çocukların –ve ebeveynlerinin- hayatlarını zehir eden bir durum bu.. Diğer çocuklarla oynamak isterken alaya alınma, dışlanma başlıbaşına zulüm.

Egzama derinin iltihaplanması ve tahrişi ile sonuçlanan bir grup deri hastalığı için kullanılan tıbbi terim..

Cilt Hastalıkları ve Sosyal Sorunlar

Her ne kadar egzama hayati tehdit taşıyan bir hastalık olmasa da, hastalığın başkaları tarafından görülebilir olması egzamayı ve diğer deri hastalıkları olan çocukları sosyal sorunlara daha meyilli yapıyor.

Bazı deri hastalıkları aynı zamanda çocuğun uyku düzenini bozabilir ve özgüveninin azalmasına, utanç duygusuna ve özellikle de yaşı ilerledikçe özsaygısının zayıflamasına sebep olabiliyor.

Her ne kadar deri hastalıkları, kistik fibrosiz gibi ciddi hastalıklar gibi ömrü kısaltmıyor olsa da, günlük hayatlarında en az bu hastalıklar kadar üzüntü duymalarına yol açabilir.

Egzama, akne ve sedef

Hasta çocuklara durgunluklarının, oynama isteğinin olmaması sorulduğunda, egzaması, ürtikeri ve sedefi gösteriyor. Dahası bir de kaşıntı ve ağrısı var bunların..

Akne ve siğili olan çocuklar ise bu soruya en büyük endişeleri olarak utancı gösteriyor.

Alaya alınma, dışlanma sedefi olan çocukların ebeveynleri arasında üçüncü ve çocuklar arasında dördüncü sıraya konulurken kronik hastalıklar geride kalıyor.