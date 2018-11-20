Egzama ve sedef çocukların yaşama sevincini yok ediyor

Egzama derinin iltihaplanması ve tahrişi ile sonuçlanan bir grup deri hastalığı için kullanılan tıbbi terimdir.

HAYATİ DEĞİL AMA..

Her ne kadar egzama hayati tehdit taşıyan bir hastalık olmasa da, hastalığın başkaları tarafından görülebilir olması egzaması ve diğer deri hastalıkları olan çocukları ruhen etkiliyor, sorunlu hale getirebiliyor.

Araştırmacılar, deri hastalıkları, astım veya diyabet gibi kronik hastalıklardan daha fazla apaçık ortada olduğundan, bunların yabancılaşma, lakap takma, alaya ve zulme uğrama gibi durumlara yol açmasının daha muhtemel olduğunu söylemektedir.

Bazı deri hastalıkları aynı zamanda çocuğun uyku düzenini bozabilir ve özgüveninin azalmasına, utanç duygusuna ve özellikle de yaşı ilerledikçe özsaygısının zayıflamasına sebep olabilir.

Çalışmada araştırmacılar yaşları 5 ila 16 arasında değişen egzama, akne ve sedef hastalığı olan 379 çocuğu ve ebeveynlerini, bu hastalıkların yaşama sevinçlerini ne kadar düşürdüğünü görmek üzere altı aydan fazla bir süre incelemiş..

Bu durumun oranlarını, kistik fibrosiz, diyabet, böbrek hastalığı ve epilepsi hastalığı olan, aynı yaş grubundaki 161 çocuğun ebeveynlerinin verdikleri oranlarla karşılaştırmışlar.



Sonuçlar çocukların raporları doğrultusunda sedef hastalığı ve egzamanın en büyük üzüntüye sebep olan deri hastalıkları olduğunu göstermiştir.

Bunları ürtiker (kurdeşen) ve akne takip etmiştir.

Büyük Bir Endişe:

Alaya Uğrama, UTANÇ!

Çocuklara neden mutsuz oldukları sorulduğunda, egzaması, ürtikeri ve sedefi olan çocuklar arasında en büyük endişe kaşıntı ve ağrıydı.

Akne ve siğili olan çocuklar ise bu soruya en büyük endişeleri olarak "utanç"ı göstermiştir.

Alaya ve zulme uğrama, sedefi olan çocukların ebeveynleri arasında üçüncü ve çocuklar arasında dördüncü sıraya konulurken diğer kronik hastalıkları taşıyan çocuklar arasında da büyük bir endişe kaynağıydı.

Egzama nedir?

Egzama, oldukça yaygın bir deri hastalığıdır. Sebepleri ve kesin tedavisi ile ilgili tıp dünyasının halen net bir uzlaşı yoktur. Egzamanın daha çok kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Erken teşhis ve daha iyi tedavi başarısı için önemlidir. Kesin tedavisi bulunmamasına rağmen hekimin önerdiği uyarı ve önlemlere uyulması sorundan erken kurtulmak için çok önemlidir.

Egzama bulaşıcı değildir, uzun süren bir hastalıktır; beraberinde saman nezlesi ve astımı da geliştirebilir.

Çocuklarda görülen egzama zamanla kendiliğinden iyileşebilir ancak yetişkinlerdeki egzamanın kesin tedavisi yoktur.

Birçok hastada yazın iyileşen egzama kışın yeniden ortaya çıkarak kötüye gidebilir.

Egzama önce daha hassas olan yüzde ve baş derisinde çıkar, ardından kollara ve bacaklara yayılır, özellikle derinin katlandığı eklem bölgelerine ve giysilerin sürtündüğü tahriş olmaya daha açık bölgelerde kendini gösterir.

Deterjanlar, sabunlar, boyalar, giysiler, parfümler, kolonya, makyaj ürünleri, krem ve losyonlar, lastik maddeler, metaller gibi günlük hayatımızda karşılaştığımız pek çok madde deriye temas ederek egzamaya sebep olabilir. Elde deterjan ve sabunlar; yüzde sabun, makyaj malzemeleri; ağız ve dudaklarda diş macunu ve gargaralar; saçta boya ve şampuanlar; ayakkabı ve terlikler egzama sebebidir.

Tozlar, polenler, yiyecekler ve stres hastalığı artırabilir.



Alerjenlerden kaynaklanan egzama genellikle çocuklarda görülür ve bazı kişilerde yetişkinlikte de devam eder. Çocuklarda yiyecek alerjisi, süt, yumurta ve fıstık, hem çocuklarda hem yetişkinlerde ev tozu, kedi, köpek gibi ev hayvanları ve bazı bakteriler egzama sebepleri arasındadır.

Sedef nedir?

Sedef hastalığı da bir cilt hastalığıdır. Zamanla iyileşme gösterirken, hastalık daha kötü bir hal de alabilmektedir.



Genel olarak belirgin bir tedavi olmamasına rağmen uygulanan işlemler belli bir rahatlama sağlamaktadır. Doğal güneş ışığı hastaya zararlıdır.

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmese de, bağışıklık sistemiyle ilgili problemlerden olduğu bilinmektedir. Kalıtsal özellik gösterebilmektedir.

Sigara ve alkol başta olmak üzere pek çok kötü alışkanlık çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu hastalıklardan biri de sedef hastalığıdır, uzak durmanız gerekmektedir.

Yorucu bir iş hayatı içerisinde çalışmak, aile geçim, sınav ve benzeri pek çok durum stresi o da sedef hastalığını tetikleyebilmektedir,