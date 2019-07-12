Egzama çevresel faktörler nedeniyle endüstriyel bölgelerde önemli ölçüde arttı. Çevre kirliliği oranı yüksek olan ülkelerde nüfusun yüzde 10’u ile 20’si arasında kişi egzama ile uğraşıyor. Egzama Nedir? Egzama nasıl geçer?

Derinizin vücudunuzdaki en büyük organ olduğunu unutmamanız önemlidir. Vücudunuzun dış etkenlere en çok maruz kalan bölgesi olduğundan, onlarla en fazla etkileşimde olan da odur.

Aynı şekilde bu organda oluşan bazı semptomlar başka hastalıkların belirtileri olabilir ve bu açıdan uyarıcı işlevi görebilir.

Peki, egzama nedir? Egzama vücudun herhangi bir kısmnda oluşabilen bir cilt enflamasyonudur. Çoğu zaman hastalıktan etkilenen bölgede yoğun bir kaşınma ve yanma hissi, kızarıklık ve kabarcıklar da görülür.

Bu deri sorunu belli bir sebebe dayanmadan herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.

Aynı şekilde zamanla kaybolabilir veya tüm tedavilere karşı direnç gösterebilir. Bu da hastalığın nedenini belirlemeyi zorlaştırır.

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Egzama Türleri

Egzamanın oldukça geniş bir klinik modeli vardır. Ayrıca vücudun çok çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilir. Bu yüzden egzama türleri şu şekilde ayrılabilir:

Dış faktörler (Ekzojen): Temaslı egzama, alerji tipi egzama

İç faktörler (Endojen): Seboreik, der, atopik dermatit ve numuler egzama.

Egzama neden olur?

Egzamaya neden olabilecek veya kötüleşmesine yol açabilecek çok fazla faktör vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Çevresel kirlilik

Toksik maddelerle temas

Kötü beslenme

Yiyecek intoleransları

Kozmetik ürünleri, losyonlar veya traş kremleri

Araba veya endüstriyel emisyonlar

Enerji santrallerinden çıkan çevresel atıklar

Sigara tüketimi

Genetik faktörler

Şampuanlar, saç boyaları ve diğer saç ürünleri