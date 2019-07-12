Egzama nedir? Egzama nasıl geçer?
Egzama çevresel faktörler nedeniyle endüstriyel bölgelerde önemli ölçüde arttı. Çevre kirliliği oranı yüksek olan ülkelerde nüfusun yüzde 10’u ile 20’si arasında kişi egzama ile uğraşıyor. Egzama Nedir? Egzama nasıl geçer?12 Temmuz 2019 Cuma 18:02
Egzama çevresel faktörler nedeniyle endüstriyel bölgelerde önemli ölçüde arttı. Çevre kirliliği oranı yüksek olan ülkelerde nüfusun yüzde 10’u ile 20’si arasında kişi egzama ile uğraşıyor. Egzama Nedir? Egzama nasıl geçer?
Derinizin vücudunuzdaki en büyük organ olduğunu unutmamanız önemlidir. Vücudunuzun dış etkenlere en çok maruz kalan bölgesi olduğundan, onlarla en fazla etkileşimde olan da odur.
Aynı şekilde bu organda oluşan bazı semptomlar başka hastalıkların belirtileri olabilir ve bu açıdan uyarıcı işlevi görebilir.
Peki, egzama nedir? Egzama vücudun herhangi bir kısmnda oluşabilen bir cilt enflamasyonudur. Çoğu zaman hastalıktan etkilenen bölgede yoğun bir kaşınma ve yanma hissi, kızarıklık ve kabarcıklar da görülür.
Bu deri sorunu belli bir sebebe dayanmadan herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
Aynı şekilde zamanla kaybolabilir veya tüm tedavilere karşı direnç gösterebilir. Bu da hastalığın nedenini belirlemeyi zorlaştırır.
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Egzama Türleri
Egzamanın oldukça geniş bir klinik modeli vardır. Ayrıca vücudun çok çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilir. Bu yüzden egzama türleri şu şekilde ayrılabilir:
Dış faktörler (Ekzojen): Temaslı egzama, alerji tipi egzama
İç faktörler (Endojen): Seboreik, der, atopik dermatit ve numuler egzama.
Egzama neden olur?
Egzamaya neden olabilecek veya kötüleşmesine yol açabilecek çok fazla faktör vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
Çevresel kirlilik
Toksik maddelerle temas
Kötü beslenme
Yiyecek intoleransları
Kozmetik ürünleri, losyonlar veya traş kremleri
Araba veya endüstriyel emisyonlar
Enerji santrallerinden çıkan çevresel atıklar
Sigara tüketimi
Genetik faktörler
Şampuanlar, saç boyaları ve diğer saç ürünleri
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