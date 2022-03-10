EGO ek sefer otobüsleri hangi güzergahlara konuldu? EGO otobüsleri ek sefer güzergahları!

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuruluşlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent 153 çağrı hattı ile çeşitli iletişim kanallarından, özel toplu taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayetler geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA'ların plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergah bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır."

EGO ek sefer otobüsleri hangi güzergahlara konuldu?

EGO’nun duyurusu şöyle: “Başkentimizde toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşlar, 10 Mart 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeyeceğinden, EGO Genel Müdürlüğünce ek sefer düzenlemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda hareket noktası POLATLI olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.05, 06.50, 07.20, 08.00 olmak üzere normal seferlere ek 4 sefer daha eklenmiştir.

Hareket noktası ANKARA ÜMİTKÖY’den POLATLI yönüne olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.45, 08.00, 09.00 olmak üzere 3 ek sefer konulmuştur.

Bu seferler EGO otobüslerinin güzergâhında yapılacaktır. Ayrıca otobüs temin ettikçe ilave planlama yapılmaya devam edilecektir.

Ayrıntılı bilgiler, Kuruluşumuz internet sitesi (www.ego.gov.tr) ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. “

Şehirde bulunan bölgelere yapılan ilave servis ve araç sayıları ise şöyle:

Birinci bölge: 412 yeni servis ve 41 ilave otobüs

İkinci Bölge: 266 yeni servis ve 27 ilave otobüs

Üçüncü Bölge: 279 yeni servis ve 56 ilave otobüs

Dördüncü Bölge: 174 yeni servis ve 34 ilave otobüs

Beşinci Bölge: 246 yeni servis ve 44 ilave otobüs”