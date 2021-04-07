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Gündem EGM'den 'Erdoğan’ın yakın koruması' açıklaması: İddialar asılsız
Gündem

EGM'den 'Erdoğan’ın yakın koruması' açıklaması: İddialar asılsız

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Cumhurbaşkanlığı koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” başlıklı haberle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığının yakın koruması olduğu iddiasının asılsız olduğuna yer verilen açıklamada şahsın gözaltına alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:56:00 -
EGM'den 'Erdoğan’ın yakın koruması' açıklaması: İddialar asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruması olduğu ileri sürülen H.T'nin, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığını ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu bildirildi.

Gözaltına alındı

İddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kayseri Kocasinan'da ikamet kaydının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığının yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

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