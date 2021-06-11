EGM: Özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevuları başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Covid-19 aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alınmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı randevuları tanımlanmıştır. Özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, enabiz.gov.tr internet sitesinden randevularını alabilecekler” denildi.