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Sağlık EGM: Özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevuları başladı!
Sağlık

EGM: Özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevuları başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:30:00 - 2021-06-11 22:32:46
EGM: Özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevuları başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Covid-19 aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alınmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı randevuları tanımlanmıştır. Özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, enabiz.gov.tr internet sitesinden randevularını alabilecekler” denildi.

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