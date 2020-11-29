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Aktüel Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:35:38 -
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir eğlence mekanında, sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye toplam 324 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 28 Kasım'da 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Şefikbey Sokağı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi.

Mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 324 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Ses ve gaz fişeği atabilen silah bulunduran 1 kişi ise işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.


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