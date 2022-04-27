Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Dört yıldır düzenlenen fotoğraf yarışmasında, eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını gözler önüne sermek, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna mal etmek; üyeleri, eğitim çalışanlarıyla sanat alanında buluşmak, fotoğraf sanatçılarıyla bu vesileyle bir araya getirmek amaçlanıyor.

Beşinci Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması ile eğitim süreçlerinin arkasındaki emeğin en özel karelerle yine görünür kılınması hedefleniyor.

Eğitim-Bir-Sen, 30 yılı aşan sendikal mücadelesinde, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi, iyileştirilmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması başta olmak üzere, her zaman sanatsal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi oldu. Bu tür etkinlikler ile sanatı eğitimle buluşturuyor, sanata emek verenlerin eğitime odaklanmasını sağlamaya çalışıyor.

Seçici kurulda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol, Hakan Acar ve Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin TL ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 TL verilecek.

Son katılım tarihi 3 Ekim 2022 olan yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak.

Fotoğraf yarışmasının detaylarına www.egitimdenbirkare.org sitesinden ulaşabilirsiniz.