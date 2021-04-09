'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'nın 4'üncüsü başladı

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, eğitimin önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak ortaya koymak, gençlere fırsat oluşturmak ve objektifleri eğitime odaklamak için 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'nın 4'üncüsünün başladığı belirtildi.

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, her zaman sanatsal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olunduğu belirtilerek, "Tüm kültürel etkinliklerimizde, alanında uzman ya da amatör fotoğrafçıların eğitim olgusuna bakışlarını bir araya getirdik. Eğitimin ne kadar geniş bir alanı kapsadığını ve ne kadar farklı bakış açılarıyla dile getirilebileceğine hep birlikte şahitlik ettik. Seçici kurulda Fotoğraf Sanatçısı Tekin Ertuğ, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Binol'un yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin TL ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 TL verilecek. Ödüle ve sergiye layık görülen eserler 'Eğitimden Bir Kare 2021 Fotoğraf Albümü' adıyla yayımlanacak. Son katılım tarihi 1 Kasım 2021 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak. Fotoğraf yarışmasının detaylarına www.egitimdenbirkare.org sitesinden ulaşabilirsiniz" denildi.