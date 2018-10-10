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Eğitimciler ne diyor?

Eğitimciler bilgisayarın olumsuz yönlerine dikkat çekerek, ailelerin, çocuklarını bilgisayar başından kurtarabilmeleri için spora teşvik etmesi gerektiğini söylüyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:23
Eğitimciler ne diyor?

“Günümüz çocukları, bilim adamlarının 'aptal kutu' olarak nitelendirdiği bilgisayarın esiri olmuş durumda. Mahalle aralarında, okul bahçelerinde spor yapan çocuklar artık bilgisayar başından ayrılmıyor. Spor yapan çocukların artık klavyeye değen parmakları çalışıyor." diye ekliyor.

Teknoloji kontrol edilemez düzeye ulaştı. Hergün yeni bir ürün, yeni bir icatla karşılaşıyoruz. Gelişme sürecine seyirci olan insanımız, gelişmelere göre de kendisine rol belirliyor. 80 yıl yaşayan bir insanın o yaşına kadar elde ettiği bilgi birikimini günümüzde artık daha kısa sürede öğrenebiliyoruz. 2000 yılından günümüze kadar elde edilen teknolojik gelişmelerin, geride kalan 2 bin yıldaki gelişmelere eşit olduğu ifade ediliyor..

Günümüzde bilgisayarlar insanların yerini almaya başladı. Bu makinalar gülemiyor, tuttuğun zaman insan sıcaklığı vermiyor ama seni kendine bağlayabiliyor. İnsanoğlu, icat ettiği teknolojinin esiri oldu. Bilgisayarı işte kullanılabilecek yararlı bir araç olarak düşünmem lazım. Parmak ucuyla dokunulan o ekran çocuklarımızın hislerine hiçbir zaman tercüman olamayacak. Çocuklarımız spor yapmadıkça, ekrana bakıp vakit geçirdikçe bedenleri çöktü. Ruhlarında zindelik kalmadı. Çocuklarımız, ekrana baka baka hissiz bireyler olmaya başladı.

Aileler, çocuklarına spor kültürü aşılamalı. Küçük yaşlardan itibaren beden ve zihnini eğitecek şekilde çocuğu büyütürsek ilerde bunun büyük yararını göreceğiz. İnsan, yaşadığı müddetçe başarılı olmayı, karakter sahibi olmayı ve sosyal alanlarda etkin faaliyetler yapmayı hedefler. Spor; karakter kazandırmada, başarı sağlamada, sosyal etkinlik oluşturmada insanoğlunun bu isteklerini sağlayabilmekte. Hangi aile çocuğunun bir spor branşında olimpiyat ya da dünya birinciliği Çocuklarımızı sadece derslerle sınırlı bırakmayıp, spor konusunda da destekleyelim. Çocukları spor kültüründen yoksun bırakmayalım.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:23
  1. çocuk
  2. bilgisayar kullanımı

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