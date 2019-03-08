Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü konseri

Eğitim-Sen Ödemiş Temsilciliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ile bir konser düzenledi.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezi’nde 20.30’da başlayan konsere, Eğitim-Sen üyeleri, Ödemişli sanatseverler ilgi gösterdi. Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından Emin İgüs’ün verdiği konser öncesi bir konuşma yapan Eğitim-Sen üyesi Tülin Kuş, 8 Mart’ın önemi ve kadın mücadelesi ile dayanışması üzerine bir konuşma yaptı.

Eğitim-Sen Ödemiş ilçe temsilcisi Tayfun Bengi, 8 Mart’ın bir mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, "8 Mart, sendikamız açısından bir eğlence günü değil bir mücadele ve dayanışma günüdür. Kadın emeği üstündeki sömürünün ortadan kaldırılması için kadın emekçiler tarafından verilen mücadeleler sonucunda kazanılmış haklar ve bu uğurda hayatını kaybetmiş olan kadınlar var. Her yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da bu önemli günün anısına bir konser düzenledik. Destek veren üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.