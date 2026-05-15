Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıya geçit yok! 100 metrelik ağ operasyonla sudan çıkarıldı!
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde su ürünleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Köprübaşı mevkiinde göle serilmiş 100 metre uzunluğunda yasa dışı uzatma ağı ele geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde su ürünleri ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Köprübaşı mevkiinde 100 metre uzunluğunda yasa dışı uzatma ağı bulundu. Ağa el konulurken, av yasağına uymayanlara yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde su ürünleri denetimlerini sürdüren ekipler, Eğirdir Gölü'nde yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 100 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirdi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü'nün Köprübaşı mevkiinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde, kaçak avcılık amacıyla suya bırakıldığı değerlendirilen ağı tespit etti. Sudan çıkarılan yasa dışı av aracına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu. Öte yandan Eğirdir Gölü'nde uygulanan av yasağının 15 Haziran'a kadar sürdüğü hatırlatan ekipler, bu dönemde yapılan avcılığın ekosisteme zarar verdiği ve yasal yaptırımla karşılaşabileceği vurgulandı.