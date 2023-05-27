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Kadın - Aile İbn-i Sina'dan gençleşmeyi sağlayan tohum! Bir kullanan bir daha istiyor: Vitamin fışkırıyor! Hiç beklenmedik şok eden öngörü
Kadın - Aile

İbn-i Sina'dan gençleşmeyi sağlayan tohum! Bir kullanan bir daha istiyor: Vitamin fışkırıyor! Hiç beklenmedik şok eden öngörü

Yeniakit Publisher
2023-05-27 22:02:00 - 2023-05-27 22:05:19
İbn-i Sina'dan gençleşmeyi sağlayan tohum! Bir kullanan bir daha istiyor: Vitamin fışkırıyor! Hiç beklenmedik şok eden öngörü

İbn-i Sina, asırlar öncesinden yazdığı şifa kitaplarında vücudun güzellik reçetesini de yazdı. Yaşlanmayı durdurarak, gençleşmeyi sağlayan tohumdan bahseden İbn-i Sina, nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgileri de reçetesinde aktardı. Binlerce yıl önce yazılmış bu tavsiye duyan herkesi şok ediyor. İşte o tohum…

Şifa kitaplarında yer alan reçeteleri sayesinde bilim insanlarının bile dikkatini çeken İbn-i Sina, güzelliğin kaynağını da açıkladı. Yaşlanma belirtilerini engelleyen tohumdan söz ettiği şifa kitaplarında, nasıl kullanılacağına dair reçeteyi de detaylandırdı. İbn-i Sina'nın önerdiği, günümüzde kozmetik ürünlerinde de sıklıkla görülebilen tohuma dair merak edilenleri sizler için araştırdık.

İbn-i Sina'nın bahsettiği kenevir tohumu, pek çok sağlık sorununa şifa oluyor. Sinirlerin yatıştırılmasında ön plana çıkan kenevir tohumu, günümüzde kemoterapi tedavisinin şiddetini düşürmek için de önerilebiliyor.

İBN-İ SİNA'NIN ÖNERDİĞİ TOHUMUN CİLT İÇİN FAYDALARI

İbn-i Sina'nın asırlar önce şifa kaynağı olarak gösterdiği kenevir tohumu reçetesi, yapılan araştırmalarda da kanıtlandı. Yaşlanmayı ortadan kaldıran kenevir tohumu, genç hücre sayısının artmasına fayda sağlıyor. Bunun sonucunda ise cilt yapısı adeta yenileniyor.

Doğal kolajen yöntemlerinden biri olarak görülen İbn-i Sina'nın önerdiği kenevir tohumu, ciltteki hasar almış yapıyı hızlı bir şekilde onarıyor. Ayrıca sinir yıpranmasını engellemesinin yanı sıra kan dolaşımına fayda sağlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YAŞLANMANIN DURDUĞU YERDE GENÇLEŞME BAŞLIYOR

Kan dolaşımı ne derece dengeli olursa, hücrelerin genç kalma yüzdesi de o kadar artar. Yaşlanmanın durmasına fayda sağlayan kenevir tohumu, gençleşmeyi de başlatmış oluyor.

İbn-i Sina'nın önerdiği kenevir tohumu, güneşte kurutulduktan sonra normal bitki çayı demler gibi demlenebilir. Sonrasında afiyetle tüketilebilir.

Kenevir tohumunun en etkili tüketilme yolu ise, bir su bardağı sütün içerisine 5 adet kenevir tohumunun atılmasıyla gerçekleşiyor. Söz konusu karışım kaynatılır ve günde bir bardak olarak tüketilir.

İbn-i Sina'nın önerdiği besin tam bir E vitamini kaynağı olarak bilinir. Bu sayede saçların daha sağlıklı ve gür çıkmasına yardımcı olur. Ek olarak saçların yıpranmasını ve kökten dökülmesini engeller.

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