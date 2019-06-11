Egemen Korkmaz, Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı Süper Lig'in yeni ekiplerinde Denizlispor, bu sezon küme düşen BB Erzurumspor'un oyuncusu Egemen Korkmaz ile anlaştı.

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Denizlispor'a olumlu cevap verdi Fanatik'te yer alan habere göre; Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi. Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.

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