Ege'de kısıtlamanın kalkmasıyla sokaklarda yoğunluk yaşandı

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak, Manisa, Denizli ve Aydın'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işlek noktalarda kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

İzmir'de Konak Meydanı, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Saat Kulesi çevresinde, gün içinde kalabalığın arttığı, sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

Meydanda bulunan Yalı Camisi'nden de anons yapılarak, vatandaşların gerekmedikçe ziyarette bulunmamaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Gündoğdu Meydanı'nda ise yoğunluğun fazla olmadığı görüldü.

Kentin insan yoğunluğu açısından hareketli bölgelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde vatandaşların maske kuralına uyduğu, ancak yer yer kalabalıkların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, cadde ve sokakların yanı sıra denizden de Kovid-19 tedbirlerine uyumu denetledi. Deniz polisi ekipleri, tekneden sahil bandındaki vatandaşlara anonsla uyarılarda bulundu.

Uşak'ta işlek noktalardan İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların yer yer yoğunluk oluşturması dikkati çekti.

Vatandaşların genel olarak maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Manisa'da da Mimar Sinan Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet ve Doğu caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Denizli'de ise salgın öncesine göre sokak ve caddeler sakindi.

Kentte banka ve resmi kurumların önlerinde hareketlilik yaşanırken vatandaşlara HES kodu kontrolü yapıldı.

Aydın'da ise İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda kısmi hareketlilik yaşandı. Polis ekiplerinin, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetim yaptığı görüldü.