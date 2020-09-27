Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi açıklarında 5,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssü 2,6 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometre ile Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde ilk deprem meydana geldi.

02.09'da kaydedilen depremin merkez üssü 12,57 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometre ile Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 14.98 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dün Ege Denizi açıklarında iki deprem daha oldu, dün 21.39'da ilk deprem 4.3 şiddetinde, bugün 01.50'de ikinci deprem 5.3 büyüklüğünde oldu.