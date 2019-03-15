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Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu Salihli’de açılıyor

Salihli Belediyesi tarafından tüm maliyetleri karşılanarak Kabazlı Mahallesinde yapımı tamamlanan Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu yarın hizmete açılıyor.

15 Mart 2019 Cuma 10:13
Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu Salihli’de açılıyor

Salihli Belediyesi tarafından tüm maliyetleri karşılanarak Kabazlı Mahallesinde yapımı tamamlanan Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu yarın hizmete açılıyor.


Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Grand Prix yarışmalarıyla açılacak. Salihli Belediyesi, Türkiye Atıcılık Federasyonu, Salihli Avcılar Kulübü Derneği ve Salihli Belediyespor sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Grand Prix Turnuvasına, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kepabçı gibi milli atıcılar ile birlikte toplamda 130 atıcı katılacak.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Uluslararası standartlara sahip olan trap skeet atış poligonumuz, Salihli’de bin 800 üyesi bulunan dernek üyelerimize hizmet verecek aynı zamanda düzenlenecek olan uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak. Salihli’mizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacak olan atış poligonumuz, ülkemize, Manisa’mıza, Salihli’mize, Salihli Avcılar Kulübü Derneğimize hayırlı olsun” dedi. Başkan Kayda, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak olan Trap Skeet Atış Poligonu açılış törenine hemşehrilerini davet etti. Açılış töreninde, Dilek Alşahan da bir konser verecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:13
  1. konser

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