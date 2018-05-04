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Efsanenin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ı mağlup ederek önemli virajı geçen lider Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Gheorghe Hagi'nin Legia Varşova'nın başına geçeceği öne sürüldü.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:01
Efsanenin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Gheorghe Hagi'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
 
Rumen basınında çıkan haberlerde Karpatların Maradona'sı için Polonya ekibi Legia Varşova'nın devreye girdiği öne sürüldü.
 
İddiaya göre Polonya kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin futbol yorumcusu Pawel Golanski, Varşova yönetimi tarafından Rumen teknik adamı ikna etmesi için görevlendirildi.
 
Hagi, son olarak sahibi olduğu Viitorul Constanta'yı satışa çıkarmıştı.

(Fanatik)
 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:01
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