Efsane yüzücü Phelps'den acı itiraf!

Michael Phelps, 2004, 2008 ve 2012 Olimpiyatları'ndan sonra hayatını sonlandırmak istediğini ve intiharı düşündüğünü söyledi.

''YAŞAMAK İSTEMEDİĞİM ANLAR...''

Efsane yüzücü, ''Yaşamak istemediğim anlar oldu. Olimpiyat Oyunları, 4 senede bir düzenleniyor ve oyunlar bittiğinde hislerinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Oyunlar bittiğinde yapacak bir şeyiniz kalmıyor ve depresyona giriyorsunuz. Nasıl devam edeceğinizi bilmiyorsunuz. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Birçok sporcu bu nedenle depresyona giriyor'' şeklinde konuştu.