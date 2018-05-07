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Efsane kupasını aldı! Süper lige geri dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, kupasını aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:00
Efsane kupasını aldı! Süper lige geri dönüyor

Sarı-lacivertli takımın, Spor Toto 1. Lig'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kupa törenine geçildi.

 Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü bayrağını başlama noktasına dikti. Kartal ve sarı-lacivertli futbolcular büyük sevinç yaşarken, tribünleri gezerek coşkularını paylaştılar.

Sahada kurulan platformda futbolcular ve yöneticilere madalya takılırken, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta, takım kaptanı Sedat Ağçay'a verdi.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli futbolcular tribünleri dolaşarak taraftarlarla karşılıklı Ankaragücü marşları söyledi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:00
  1. Ankaragücü
  2. Adana Demirspor

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