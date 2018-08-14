THY - Trabzon
0553 313 94 23

Efsane golcü Ronaldo taburcu edildi!

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da zatürre şüphesiyle tedavi gören Brezilyalı efsane forvet Ronaldo'nun, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:02
Efsane golcü Ronaldo taburcu edildi!

İspanya'da zatürre şüphesiyle tedavi gören Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, taburcu edildi. 

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, tedavi gördüğü Ibiza'daki klinikten ayrıldı. Hastane yetkilileri, 41 yaşındaki eski forvet oyuncusunun, basının beklediği kapıdan değil başka bir kapıdan çıktığını belirtti. Ronaldo'nun adada bulunan evine geçtiği de paylaşıldı.

Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:02
  1. El fenomeno
  2. Brezilyalı Ronaldo
  3. Ronaldo
  4. efsane futbolcu
  5. taburcu edildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    2. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
    3. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
    4. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
    5. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
    6. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
    7. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
    8. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
    9. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
    10. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
    13. Konutta son dakika kampanya!
    14. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
    15. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
    16. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
    17. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
    18. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
    19. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
    20. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?