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Efendimiz'in öğüdünü bilim yeni yeni keşfediyor

Efendimiz (sav) buyuruyor: Sağ elinizden yardım isteyin...

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:15
Efendimiz'in öğüdünü bilim yeni yeni keşfediyor

Araştırmacılar, yumruk sıkmanın beyinde hafıza ile ilgili bazı özel bölgeleri harekete geçirdiğine inanıyor.

New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre bu araştırma, bazı basit vücut hareketlerinin beynin işleyişini geçici olarak değiştirip hafızayı geliştirebileceğini gösterdi.

Dr Propper BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir şey öğrenmeden hemen önce sağ yumruğun, hatırlamaya, çalışırken de sol yumruğun sıkılması hafızayı geliştiriyor." dedi.

Deney nasıl yapıldı?

Sağ elini kullanan 50 öğrenciye ezberlemeleri için bir kelime listesi verildi.

Öğrenciler beş gruba ayrıldı.

Bir grup, ezbere başlamadan önce 90 saniye sağ yumruğunu, kelimeleri hatırlamadan önce de 90 saniye sol yumruğunu sıktı.

İkinci grup ise aynı deneyi sol yumruğu sıkarak yaptı.

Diğer iki grup ise ezberden önce istedikleri yumruklarını, hatırlamadan önce de diğer yumruklarını sıktı.

Son gruptakiler ise yumruk sıkmadı.

Beyine komut nasıl gidiyor?

Listeyi ezberlemeden önce sağ yumruğunu, hatırlamadan önce de sol yumruğunu sıkan grubun performansının diğer gruplardan daha iyi olduğu gözlendi.

Bu grup, hiçbir yumruğunu sıkmayan gruptan da daha iyi performans sergiledi.

Daha önceki araştırmalarda, sağ yumruğun sıkılması ile beynin sol yarısının, sol elin sıkılması ile de sağ yarısının harekete geçtiği gözlenmişti.

Mutluluk bir yanda üzüntü öte yanda

Bu eylemin duygularla bağlantısı kurulmuş, mesela sağ yumruğun mutluluk ve öfke ile, sol yumruğun ise üzüntü ve endişe ile bağlantısına dikkat çekilmişti.

Hafıza ile ilgili süreçlerde beynin iki yarısının da kullanıldığı, sol yarısının hafıza kaydında, sağ yarısının ise hatırlamada etkili olduğu düşünülüyor.

Yapılacak yeni araştırmalarla yumruk sıkmanın, kelimelerin yanı sıra resim ve yerlerin de hatırlanması ile ilgili diğer zihnî işlevleri de etkileyip etkilemediği incelenecek.

Ancak araştırma sonuçlarını kesin bir dille ifade etmek için daha fazla konu üzerinde daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

Londra Üniversitesi Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Neil Burgess, hafıza üzerindeki özel etkinin kesin olarak belirtilmesi için daha geniş bir araştırma gerektiğini, örneğin tarama yoluyla beynin sol ve sağ yarısına kan akışının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:15
  1. sağ yumruk
  2. yumruk sıkmanın faydaları
  3. hafıza
  4. hafıza nasıl iyileştirilir

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