Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret etmişti! YTÜ'deki Müslüman öğrenciler Uğur Kutay'a karşı ayaklandı
Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrenciler, Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay'a karşı ayağa kalktı.
Yeniakit.com.tr
YTÜ'deki Müslüman öğrenciler, Peygamber Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'a karşı ayaklandı.
Davutpaşa Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler tekbirlerle yürüyüş gerçekleştirdi.
Üzerinde salavat-ı şerife yazılı pankartla yürüyen öğrenciler, Kutay'ı istifaya davet etti.