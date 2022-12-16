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Gündem Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret etmişti! YTÜ'deki Müslüman öğrenciler Uğur Kutay'a karşı ayaklandı
Gündem

Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret etmişti! YTÜ'deki Müslüman öğrenciler Uğur Kutay'a karşı ayaklandı

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrenciler, Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay'a karşı ayağa kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 22:02:00 - 2022-12-16 22:59:37

 Yeniakit.com.tr 

YTÜ'deki Müslüman öğrenciler, Peygamber Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'a karşı ayaklandı.

Davutpaşa Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler tekbirlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Üzerinde salavat-ı şerife yazılı pankartla yürüyen öğrenciler, Kutay'ı istifaya davet etti.

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