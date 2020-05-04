Efendimiz’den (sav) 40 hadis! Mutlaka kabul olan dua
Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ zikr-i cemîline devâm ediniz.” (Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî, Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I, 336)
-Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evlâdına duası. (İbn Mâce)
-“Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Tirmizî)