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Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor

- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun ilan edileceği final serisinin son maçında, Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek

03 Mayıs 2019 Cuma 09:59
Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

İstanbul'daki ilk 2 karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, İzmir'deki 3. maçta setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmanın son setinde 4 kez maç kazanma şansını kullanamayan sarı-lacivertli ekip, Arkas Spor karşısında dördüncü müsabakayı da 3-0 kaybetti.

Toplam 3 galibiyeti alacak ekibin 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşacağı serinin 5. ve son maçı, yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.


- İki takım da 5. şampiyonluk peşinde


Yarınki son maç öncesinde iki takımın da dörder şampiyonluğu bulunuyor.

Arkas Spor 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015, Fenerbahçe ise 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 09:59
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. Fenerbahçe
  4. şampiyonluk
  5. Voleybol

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