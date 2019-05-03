Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor - Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun ilan edileceği final serisinin son maçında, Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak. İstanbul'daki ilk 2 karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, İzmir'deki 3. maçta setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmanın son setinde 4 kez maç kazanma şansını kullanamayan sarı-lacivertli ekip, Arkas Spor karşısında dördüncü müsabakayı da 3-0 kaybetti. Toplam 3 galibiyeti alacak ekibin 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşacağı serinin 5. ve son maçı, yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

- İki takım da 5. şampiyonluk peşinde

Yarınki son maç öncesinde iki takımın da dörder şampiyonluğu bulunuyor. Arkas Spor 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015, Fenerbahçe ise 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.