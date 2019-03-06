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Efeler Belediyesinden çocuk sineması

Sosyal Belediyeciliğin adresi Efeler Belediyesi’nin, çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz sinema günleri başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:01
Efeler Belediyesinden çocuk sineması

Sosyal Belediyeciliğin adresi Efeler Belediyesi’nin, çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz sinema günleri başladı.


Efeler Belediyesince çocukların yararlandığı ücretsiz sinema günleri, ‘Cesur Balık 2’ animasyon filmi ile başladı. 2-3 Mart tarihlerinde Muzaffer İzgü Tiyatro Salonu’nda; Köpekbalıkları tarafından kaçırılan arkadaşlarını kurtarmak için yola çıkan Pi ve Junior’ın başından geçenleri konu alan ‘Cesur Balık 2’ animasyon filmine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


80 dakika süren animasyon filmini büyük ilgiyle izleyen çocuklar, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Yapılan ücretsiz sinema günleri nedeniyle ebeveynler çocuklar için düzenlenmiş olan etkinlik nedeniyle Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler.



Geleceğimiz olan çocuklarımızın her türlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Özakcan, ”Mutlu çocuklar demek gelecekte mutlu bir toplum demektir. Çocuklarımızın mutluluğunu önemsiyor ve onların mutluluğunu kendimize görev ediniyoruz.Eğitimlerine belediyemizce verdiğimiz destek kadar sosyal faaliyetlerle de gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu nedenle de çocuklarımızın hem sosyalleşecekleri hem de hoşça vakit geçirecekleri sinema günleri düzenledik. Hafta sonları düzenlenen sinema günlerinin ilkini gerçekleştirdik. 9 ve 10 Mart tarihlerinde tüm çocuklarımızı Muzaffer İzgü Tiyatro Salonu’na davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:01
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