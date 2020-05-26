Edremit’te namaz kılınacak camiler açıklandı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" ile ilgili genelgeleri doğrultusunda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında toplanan kurul tarafından ilçede öğle, ikindi ve cuma namazı kılınacak olan camiler belirlendi.

Kaymakam Sırmalı, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Gelinen aşamada 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle İlçemizde bulunan camilerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın emirleri doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

2) Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacak.

3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.

5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

6) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak.

7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.(Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)

8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

9) Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilmek suretiyle), ivedi bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.

10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.

11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.

15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

16) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecektir.

Cuma namazlarının kılınması hususunda; ilçemizdeki bazı camilerimizin bahçesi ve avlusu bulunmadığından camiye yakın okul bahçeleri belirlenmiştir.

Bu kapsamda ilçemizde öğle, ikindi ve cuma namazları için belirlenen 57 cami ise, aşağıdaki gibi sıralandı.

Edremit Merkez Mahalleri: Bekirefendi Cami (Karagöz İlkokulu), Darsofa Cami, Şehit Hamdi Bey Cami (Göbelezoğlu Ortaokulu), Ağa Cami, Kurşunlu Cami, Alemizade Cami (Halk Eğitim Merkezi Bahçesi), Eğilmezler Cami (Mehmet Akif Ersoy İlkokulu), Hacı Münir Şentürk Cami, Fethiye hanım Cami (Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu), Hacı Ahmet Baba Cami, Alsancak Cami (75. Yıl İlkokulu), Yeşil Cami (Gazi Celal Mahallesi Parkı), Yercanlar Cami (Şehit Hamdibey İlkokulu), Şehit Bekironbaşı Mescidi (Şehit Öğretmenler İlkokulu), İ.H.L. Kadir Erdin Cami (Turhan Dökmecioğlu Ortaokulu), Şehitler (Akpınar) Cami, Toki Cami (Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu), Halil İbrahim Cami, 19-İmam Hatip Lisesi Cami.

Kadıköy Mahallesi: Kadıköy Fatih Cami, Kadıköy Yeni Cami (Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu). Yolören Mahallesi Yolören Mahallesi Cami, 23-Organize Sanayi Cami. Zeytinli Mahallesi: Zeytinli Merkez Cami (Zeytinli Mahallesi Ortaokulu), Zeytinli Mahallesi Yeşilkent Cami. Altınkum Mahallesi: Altınkum Hz. Ömer Cami, Altınkum Kocaseyit Cami, Altınkum Cami. İkizçay Mahallesi: Sakal-ı Şerif Cami, Hoca Ahmet Yesevi Cami. Akçay Mahallesi: Akçay Merkez Cami (Nihat Tansoy Ortaokulu), Akçay Rahime Hatun Cami, Akçay Yunus Emre Cami. Güre Mahallesi: Güre Mahallesi Camii, Güre Cumhuriyet Cami, Güre İskele (Kaplıcalar) Cami. Avcılar Mahallesi: Avcılar Mahallesi Camii, Avcılar Mevlana Cami, Avcılar Ambarlıoğlu Cami. Altınoluk Mahallesi: Altınoluk Merkez Cami, Altınoluk Dabaoğlu Camii, Ayvalıburun Cami. Narlı Mahallesi: Narlı Mahallesi Camii, Narlı Hamidiye Cami.

Mahalleler (Köyler): Beyoba Mahallesi Camii, Bostancı Mahallesi Camii, Çamcı Mahallesi Camii,Çıkrıkçı Mahallesi Camii, Dereli Mahallesi Camii, Doyran Mahallesi Camii, Kızılkeçili Mahallesi Camii, Ortaoba Mahallesi Merkez Camii, Ortaoba Aşağı Mahallesi Cami, Pınarbaşı Mahallesi Camii, Yaşyer Mahallesi Camii, Yaylaönü Mahallesi Camii, Çamlıbel Mahallesi Camii"olarak belirlendiğini açıkladı.