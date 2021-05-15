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Yaşam Edirne’nin süsleri ihya ediliyor
Yaşam

Edirne’nin süsleri ihya ediliyor

Geçmişin emanetlerini geleceğe taşımak amacıyla eserlerin bakım ve korunmasında başrol oynayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, eski payitaht Edirne’de pek çok kültürel eserde başlattığı çalışmalarla vakfın yardımlaşma ve dayanışma duygusu yanında koruyup kollama görevini de sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:42:00 -
Edirne’nin süsleri ihya ediliyor

Pek çok mühendisin 16. yüzyılın imkanlarıyla nasıl yapıldığını çözmeye çalıştığı, “bir ustayı dahi, taşı şaheser” eden Selimiye Camisi, Osmanlı’da revaklı avlunun ilk kez denendiği Üç Şerefeli Cami, hat yazılarıyla büyüleyen Eski Cami, çinileriyle meşhur Edirne’deki Mevlevi ruhunu yaşatan Muradiye Camisi, akıl hastalarının su ve müzikle tedavi edildiği Şifahane, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Hamamı ve geçmişin alışveriş merkezleri kapalı çarşılar, kentte sayılabilecek onlarca vakıf eserinden en bilinenleri arasında yer alıyor. Vakıflar, son 15 yılda Avrupa’nın sayılı sinagoglarından Edirne Büyük Sinagogu, Fatih Sultan Mehmet’in eğitim gördüğü Saatli Medrese, Hasan Sezai Dergahı’nın yanı sıra pek çok esere el verdi. Son 15 yılda Vakıflar Bölge Müdürlüğü marifetiyle Edirne’de 24 cami, 3 hamam, 2 sebil, 6 türbe, 4 çarşı ve külliye restore edildi. Selimiye Camisi’nde bu yıl başlaması planlanan restorasyon ise son yılların en prestijli çalışması olacak.

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